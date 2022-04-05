Тіло знайшли лише зараз: український боксер загинув у боях з окупантами під Черніговом

Тіло знайшли лише зараз: український боксер загинув у боях з окупантами під Черніговом

Російські загарбники вбили спортсмена у перші дні війни.

У боях з російськими окупантами загинув 25-річний український боксер Юрій Ворона.

Про його загибель повідомила на своїй сторінці у Facebook Федерація боксу України.

"Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона", - йдеться у повідомленні.

Смерть боксера підтвердили у Чернігівській федерації боксу, заявивши, що Ворона загинув на самому початку повномасштабної війни з Росією. Тіло Юрія знайшли під Лукашівкою тільки сьогодні після відступу російських військ.

Юрій Ворона був триразовим чемпіоном Чернігівської області, а також призером українських та міжнародних змагань.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили друга футболіста збірної України.

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