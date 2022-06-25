"Тим, хто занадто релаксує, раджу зібратися": зірки українського тенісу побували на передовій (фото, відео)

"Тим, хто занадто релаксує, раджу зібратися": зірки українського тенісу побували на передовій (фото, відео)

Відомі українські тенісисти Олександр Долгополов і Сергій Стаховський навідали воїнів ЗСУ, які в Донецькій області захищають країну від російських загарбників.

Долгополов і Стаховський доставили українським воїнам на передову те, що було необхідно, та допомогли зібрали небайдужі люди.

Про це Долгополов написав на своїй сторінці в Instagram. Він закликав усіх продовжувати допомагати українській армії, адже ситуація на фронті досі залишається дуже складною.

"Дякую всім. Ми з Сергієм Стаховським побували на передовій у Донецькій області і передали ваші пожертвування нашим хоробрим солдатам. Побувавши там особисто, приходить усвідомлення, що війна триває, а ми все ще перебуваємо у невигідному становищі з кількістю артилерійської зброї: на кожну українську гармату припадає 30 російських, на кожен снаряд росіяни відповідають п'ятдесятьма.

Захисники мотивовані та у доброму гуморі, але ситуація дуже важка та напружена. Ми сподіваємося, що світ надішле достатньо зброї якомога швидше, враховуючи ту кількість, яку має наш ворог. Дякую нашим героям. Слава Україні", - написав Долгополов англійською мовою.

"Ситуація дуже складна. Тим, хто занадто релаксує, раджу зібратися, як у перший місяць, та продовжувати допомагати, чим можете - висвітлювати у соціальних мережах, волонтерити, готувати себе в військовому плані, і таке інше.

Повірте, там зовсім не знижена інтенсивність боїв, а подальший сценарій напряму полягає від наших успіхів. Питання окупації великих міст не знято. Хлопці мотивовані і у доброму гуморі, та велике дякую за їхній героїзм. Слава Україні", - додав тенісист українською.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Долгополов повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів. Він активно допомагає ЗСУ та веде боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи світові про жахіття війни в Україні.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером.

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