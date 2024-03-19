Тимощук судиться з УАФ: стала відома дата розгляду справи футболіста-зрадника України

Анатолій Тимощук хоче повернути відібрані в нього титули та нагороди.

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 22 квітня розпочне слухання за позовом колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу (УАФ), яка викреслила його з історії українського футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.

11 березня 2022 року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення покарати Тимощука, який після початку повномасштабної війни Росії проти України не припинив працювати у тренерському штабі пітерського "Зеніта" та не зробив жодної публічної заяви стосовно дій держави-терористки.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Пізніше Ради національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонили в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

Тимощук намагався оскаржити позбавлення його футбольних регалій в Апеляційному комітеті УАФ, але зазнав невдачі. Після цього він звернувся до CAS.

Нагадаємо, Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

Читайте також:

"Для мене він мертвий": Ярмоленко згадав розмову зі зрадником Тимощуком після вторгнення Росії

Підсанкційний екскапітан збірної України з футболу Тимощук попався на підробці документів у Румунії

"Не заслуговує називатися українцем": Зозуля закликав позбавити Тимощука громадянства України