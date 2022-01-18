Типовий учень під час онлайн-уроку: Мережа насміхається з поведінки Мессі під час церемонії ФІФА (відео)

Типовий учень під час онлайн-уроку: Мережа насміхається з поведінки Мессі під час церемонії ФІФА (відео)

Форвард не надто серйозно поставився до вручення нагороди The Best.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021 .

Через карантинні обмеження деякі учасники не змогли особисто відвідати церемонію, а приєдналися до неї в режимі онлайн.

Зокрема, побували на церемонії в такому режимі володар нагороди найкращого гравця 2021 року Роберт Левандовскі та форвард ПСЖ Ліонель Мессі, який увійшов до команди року.

Аргентинець, схоже, забув, що перебуває на офіційному заході. Мессі з'явився перед камерою у звичайній футболці. Також він регулярно відволікався від церемонії, посміхаючись членам сім'ї, які на той час, схоже, перебували в тій же кімнаті. У Мережі порівняли поведінку футболіста з типовим учнем під час онлайн-уроку.

Messi in the FIFA ceremony was moving like the chaps in online school pic.twitter.com/8u6YJfw30N — MC (@CrewsMat10) January 17, 2022

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