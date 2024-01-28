Титул не підкорився: українська тенісистка програла фінал парного Australian Open-2024

Українка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко зазнала поразки у вирішальному матчі австралійського мейджора.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко поступилася у фіналі парного розряду Australian Open-2024.

У вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії українсько-латвійська пара зазнала поразки від тандему Се Шувей (Тайвань) та Елізе Мертенс (Бельгія), других сіяних на цьому турнірі.

Фінальний матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився поразкою Кіченок і Остапенко з рахунком 1:6, 5:7.

За всю гру Людмила та Олена 4 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали два з трьох брейкпойнтів.

Зазначимо, що Кіченок та Остапенко вперше зіграли у фіналі жіночого парного турніру серії Grand Slam. Раніше вони двічі зупинялися в півфіналі парних змагань Великого шолома – на Roland Garros (2022) та Wimbledon (2022).

Загалом Україна втретє в історії була представлена у фіналі турніру Grand Slam жіночого парного розряду. 2008 року титул на Australian Open виграли сестри Альона та Катерина Бондаренко, а 1999 року Олена Татаркова програла парний фінал Wimbledon.

Додамо, що Людмила Кіченок є чинною чемпіонкою змішаного парного розряду Wimbledon.

Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісисток в одиночному турнірі Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Таким чином Ястремська встановила національний рекорд України на на Відкритому чемпіонаті Австралії. Вона перевершила Еліну Світоліну, найбільшим досягненням якої на Australian Open залишається вихід до 1/4 фіналу (2018, 2019).

Читайте також:

Захистила титул: визначилася чемпіонка Australian Open-2024

Визначилися фіналісти Australian Open-2024

Переписала історію українського тенісу: що відомо про Ястремську та її феєричний успіх на Australian Open