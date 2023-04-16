Титул під загрозою: "Арсенал" без Зінченка знову втратив очки в АПЛ – чому не грав українець

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграв унічию з "Вест Гемом" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:2 .

"Каноніри" успішно розпочали поєдинок і двічі забили упродовж стартових 10 хвилин: відзначилися Габріел Жезус і Мартін Едегор.

На 33-й хвилині господарі скоротили відставання – пенальті реалізував Мохамед Саїд Бенрахма.

Одразу після перерви команда Мікеля Артети могла повертати собі перевагу в два м'ячі, але Букайо Сака не забив пенальті.

"Молотобійці" швидко покарали "гармашів" – паритет у зустрічі на 55-й хвилині відновив Джеррод Боуен.

Попри намагання "Арсенала" вирвати перемогу, зробити це "канонірам" не вдалося.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки "гармашів" на цей матч через проблеми з пахом, які його турбують ще від минулої гри проти "Ліверпуля". Тренерський штаб "Арсенала" вирішив поберегти українця, повідомила пресслужба "канонірів".

Alex Zinchenko misses today's match as a precaution due to a tight groin pic.twitter.com/I6rC50GTNM — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

Сашко не зіграв за лондонців вперше від жовтня 2022-го. До цього моменту він виходив у 12 поспіль матчах своєї команди у стартовому складі.

"Арсенал" (74 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, але відрив "канонірів" від "Манчестер Сіті", який йде другим, вже скоротився всього до 4 балів. Команда Хосепа Гвардіоли також має один матч у запасі.

У наступному турі Зінченко і Ко 21 квітня приймуть "Саутгемптон". Своєю чергою, "Вест Гем" 23 квітня на виїзді зіграє проти "Борнмута" іншого українця Іллі Забарного.

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