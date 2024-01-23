Титул усе ближче: українська тенісистка вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії знову зіграють в 1/2 фіналу турніру серії Grand Slam.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024.

У чвертьфіналі австралійського мейджора 31-річна українка в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко здолала французький тандем Каролін Гарсії та Крістіни Младенович.

Поєинок тривав 1 годину 43 хвилини та завершився перемогою українсько-латвійської пари з рахунком 7:6, 6:4.

Людмила вперше в кар'єрі вийшла до 1/2 фіналу парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Кіченок та Остапенко втретє у кар'єрі проведуть спільний півфінал на турнірі серії Grand Slam. Раніше вони двічі грали в 1/2 фіналу змагань Великого шолома – Roland Garros (2022) та Wimbledon (2022).

За путівку до фіналу Кіченок та Остапенко позмагаються проти дуету Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Австралія).

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі поступившись четвертій ракетці світу, чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Ще одна українка Даяна Ястремська в ніч проти 24 січня побореться за місце у півфіналі індивідуального турніру Australian Open з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка не пустила до 1/4 фіналу Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

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