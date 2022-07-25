Титулована російська гімнастка відмовилася виступати за РФ: у країні-агресорці влаштували істерику на цю тему

Віцечемпіонка Росії-2017 та переможниця міжнародних турнірів з художньої гімнастики Катерина Луговських більше не представлятиме державу-окупантку.

Так, 22-річна спортсменка ухвалила рішення виступати за Чорногорію.

Відповідна інформація про перехід опублікована на сайті Міжнародної федерації художньої гімнастики.

Цікаво, що Луговських дебютувала на міжнародній арені серед дорослих 2017 року, здобувши "срібло" на Кубку Дерюгіної у Києві.

Зазначимо, нещодавно член комітету з фізичної культури та спорту Держдуми РФ Роман Терюшков запропонував прирівняти в країні зміну спортивного громадянства до держзради. Він заявив, що російських спортсменів, які відмовилися від громадянства, необхідно змусити повернути гроші, витрачені ними державою.

"Президентом підписано закон, відповідно до якого перехід на бік супротивника в умовах воєнних дій буде вважатися держзрадою. Вважаю, що зміна спортивного громадянства для спортсменів збірної країни також має бути прирівняна до акту державної зради.

Спортсмени віддають свої сили, а держава свої кошти, щоб вітчизняні чемпіони піднімалися на п'єдестал пошани під гімн та прапор країни. Якщо в тому, щоб поміняти прапор, під яким виступати у спорті, немає нічого особливого, то навіщо ми збираємось піднімати цей регулярно прапор у школах?" - написав Терюшков у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що за даними Мінспорту в період від 2012 до 2022 року спортивне громадянство змінили 93 російські спортсмени.