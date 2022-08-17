Титулована українська синхроністка - про росіян: їх потрібно відсторонити від змагань не на рік, а на усе життя

20-річна спортсменка вважає, що покарання для них повинно бути пожиттєвим. Окрім того, Федіна розповіла й про спілкування із росіянами, які виступають в артистичному плаванні.

Про це синхроністка розповіла в інтерв'ю для Tribuna.

"Ми почали писати їм 24 лютого: Дуже дивно, що ваш довбаний президент пішов на нас війною.

Писали багатьом дівчатам – Марині Алексіївій відповіла росіянка, яка вже закінчила кар’єру, що це все рятувальна операція, допомога. Потім просто почали нас морозити. Помітили, що всі дівчата пишуть абсолютно одне й те ж саме.

FINA – одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали.

Наша тренерка Світлана Саідова писала їм листи, бо вона є членом FINA. Ми постійно відмічали організацію у наших постах в інстаграмі. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така подія, яка мусила статися. Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, я не уявляю… Це дуже слабке покарання – потрібне довічне відсторонення, на мою думку.

Ще я знаю, що дует з Німеччини відмовився виступати на світовій серії, якщо там буде команда Росії. Підтримка міжнародних атлетів також була вирішальною. Ми показали німкеням дуже багато фотографій – вони навіть заплакали та дуже сильно нас обіймали. Ми сказали, що дуже вдячні їм, цей крок з їхнього боку був вирішальним. Бо вони розуміють, хто такі росіяни, що це за люди.

Мої батьки – щирі патріоти України, з дитинства прищепили мені ці почуття. Тому я ніколи не любила Росію та не фанатіла від їхніх спортсменів.

Після 24 лютого взагалі немає ніяких контактів з росіянами. Спочатку намагалися їм писати: виходьте на мітинги, робіть щось, кричіть, бо ми прокинулись о п’ятій ранку від вибухів по всій країні, це ніяка не спецоперація. Вони ж почали казати, що це рятувальна операція. Після цього ми зрозуміли, що розмови з ними – це марна трата часу. Спілкуватися з ними – безглуздо", - сказала Федіна.

Додамо, що українські синхроністки встановили рекорд за "золотом" на ЧЄ-2022 та вперше виграли медальний залік.