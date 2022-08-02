Титулована європейська збірна з баскетболу заборонила своїм гравцям виступати в РФ та Білорусі

Зазначається, що ця заборона діятиме до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба федерації на офіційному сайті FFBB.

Зокрема, усі гравці національних збірних Франції повинні підписати зобов’язання, згідно з яким вони не співпрацюватимуть із російським чи білоруським клубом під час війни в Україні.

Гравці, які вже підписали угоди з російськими чи білоруськими клубами, не викликатимуться до національних збірних Франції (чоловічих та жіночих) на майбутні турніри, включаючи Олімпіаду-2024.

Позиція федерації пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну за підтримки Білорусі. З цієї ж причини російські й білоруські збірні та клуби наразі усунуті від міжнародних змагань з баскетболу. У FFBB наголосили, що підтримують цей бан.

Так, Том Ертель, який підписав контракт з "Зенітом", виключений з розширеного складу збірної на Євробаскет-2024. Окрім того, до складу ЦСКА Москва вже після повномасштабного вторгнення приєднався француз Лівіо Жан-Шарль. Він підписав контракт у липні 2022-го, перейшовши з грецького "Олімпіакоса".

Чоловіча збірна Франції – "бронзові" призери двох останніх чемпіонатів світу, чемпіони Європи-2013 та триразові віцечемпіони Олімпійських ігор;

Жіноча збірна Франції – дворазові чемпіонки Євробаскету, "бронзові" призерки чемпіонату світу-1953, дворазові призерки Олімпійських ігор.

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