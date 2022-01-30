Титулований французький клуб оформив перехід футболіста "Шахтаря"

Данило Ігнатенко продовжить кар'єру в Лізі 1.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко перейшов до французького "Бордо".

24-річний український футболіст виступатиме за жирондинців на правах оренди до кінця поточного сезону. Також французька команда буде мати можливість викупити гравця.

Ігнатенко є вихованцем запорізького "Металурга". У 2016 році він підписав контракт із "Шахтарем", проте за "гірників" не зіграв жодного матчу. Данило на правах оренди грав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош".

Від жовтня 2020 року Ігнатенко на правах оренди захищав кольори "Дніпра-1". У першій частині нинішньому сезону хавбек забив три голи у 15 матчах за команду Ігора Йовічевича.

"Бордо" наразі посідає 17-ту сходинку в Чемпіонаті Франції. Жирондинці є шестиразовим чемпіоном Франції, чотириразовим переможцем Кубка Франції, триразовим володарем Суперкубка країни і Кубка французької ліги.

Раніше повідомлялося, що новий клуб Ігнатенка розірвав контракт із титульним спонсором через глузування в соцмережах.

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