Титулований французький клуб, за який виступає футболіст збірної України, переведений до третього дивізіону

Титулований французький клуб, за який виступає футболіст збірної України, переведений до третього дивізіону

Колектив Ліги 1 "Бордо" відправлений до третього за силою дивізіону внутрішньої першості.

Причиною подібного рішення з боку організаторів став борг перед кредиторами в розмірі 40 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Професійної футбольної ліги Франції (LFP).

"Бордо" має сім днів, щоб оскаржити рішення про зниження класу. Якщо жирондинці подадуть апеляцію, то матимуть ще два тижні, щоб погасити борги. Наголошується, що додаткові кошти клубу можуть принести трансфери вихованців. Наприклад, перехід півзахисника Орельєна Тчуамені з "Монако" до "Реалу" приніс Бордо 11 мільйонів євро.

Зазначимо, що за жирондинський колектив виступає футболіст збірної України - Данило Ігнатенко. Він поповнив склад клубу на початку 2022 року, перейшовши з донецького "Шахтаря".

Сезон 2021/22 "Бордо" завершив на останній позиції в Лізі 1. Тож, цей клуб повинен тепер провести наступний розіграш Чемпіонату Франції в другому дивізіоні. Утім, фінансові проблеми колективу можуть призвести до того, що Ігнатенко та компанія розпочнуть змагання ще нижче;

Минулого сезону на рахнку Ігнатенка в "Бордо" 11 матчів та три результативні передачі.

Додамо, що "Бордо" є одним із найтитулованіших клубів Франції. Жирондинці шість разів ставали чемпіонами країни, чотири рази вигравали Кубок Франції та по три рази підіймали над головою Суперкубок та Кубок французької ліги.