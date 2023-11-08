Титулований португальський футболіст став найбільш віковим бомбардиром Ліги чемпіонів

Захиснику "Порту" Пепе підкорилося рекордне досягнення в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Антверпена".

Португалець забив гол ударом головою у компенсований до другого тайму час, встановивши підсумковий рахунок поєдинку – "дракони" на своєму полі обіграли чемпіона Бельгії з рахунком 2:0.

Сам же Пепе став найстаршим автором гола в історії Ліги чемпіонів. На момент матчу з "Антверпеном" йому виповнилося 40 років і 254 дні.

Португальський захисник перевершив досягнення легендарного футболіста "Роми" Франческо Тотті, який відзначився своїм останнім голом у Лізі чемпіонів у віці 38 років і 59 днів.

Найбільш вікові бомбардири Ліги чемпіонів: топ-5

1. Пепе ("Порту", 2023/24) – 40 років, 254 дні

2. Франческо Тотті ("Рома", 2014/15) – 38 років, 59 днів

3.Раян Гіггз ("Манчестер Юнайтед", 2011/12) – 37 років, 290 днів

4. Філіппо Індзагі ("Мілан", 2010/11) – 37 років, 87 днів

5. Хав'єр Дзанетті ("Інтер", 2010/11) – 37 років, 72 дні

Pepe is the oldest player in Champions League history to score a goal in the competition: 40 years and 254 days.



Franceso Totti’s record has been broken. #UCL pic.twitter.com/NknZapKHVx — Squawka (@Squawka) November 7, 2023

Додамо, що в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти "Антверпена" Пепе побив інший рекорд турніру. Він став найстаршим польовим гравцем в історії Ліги чемпіонів, обійшовши за цим показником ексгравця "Мілана" Алессандро Костакурту.

За свою кар'єру Пепе тричі вигравав Лігу чемпіонів (2013/14, 2015/16, 2016/17) з мадридським "Реалом". Також він є чемпіоном Європи 2016 року у складі збірної Португалії.

За підсумками чотирьох турів "Барселона" (9 очок) очолює групу H, випереджаючи "Порту" (9 балів) за додатковими показниками. "Шахтар" (6 пунктів) посідає третю позицію. "Антверпен" (0) йде останнім.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 28 листопада, "Шахтар" у німецькому Гамбурзі прийме "Антверпен", а "Барселона" вдома зустрінеться з "Порту".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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