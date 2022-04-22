Титулований російський плавець отримав "бан" за участь у путінському мітингу в "Лужниках"

Російського олімпійського чемпіона з плавання Євгена Рилова відсторонили на 9 місяців за участь у пропагандистському концерті-мітингу, присвяченому восьмій річниці анексії Криму, а також на підтримку війни РФ проти України.
Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація плавання (FINA).
Про це повідомляє пресслужба організації.
Ще в березні Дисциплінарна комісія міжнародної федерації плавання (FINA) розпочала розслідування щодо порушення Риловим правил організації через участь у провоєнному мітингу.
У четвер, 21 квітня, проти Рилова ухвалили остаточне рішення - відсторонення на дев'ять місяців від усіх змагань під егідою FINA. Рішення набуло чинності 20 квітня 2022 року.
У Міжнародній федерації плавання також звернули увагу на те, що рішення про позбавлення права російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб брати участь у заходах FINA до кінця 2022 року залишається чинним. Тобто, відсторонення Рилова - індивідуальне покарання спортсмена за його позицію.
Крім відсторонення, 25-річний Рилов втратив спонсора через підтримку війни в Україні. Раніше без спонсора залишився триразовий олімпійський чемпіон із лижних гонок Олександр Большунов, який також взяв участь у пропагандистському заході, який відбувся 18 березня на московському стадіоні "Лужники".
Рилов - 4-разовий призер Олімпійських ігор. У Токіо він здобув дві золоті медалі на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Плавець також має звання сержанта поліції.
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