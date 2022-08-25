Титулований тенісист Джокович не зіграє на US Open-2022: названо причину

Зірковий сербський тенісист Новак Джокович не візьме участі в останньому турнірі Великого шолома цього року - US Open-2022.

35-річний Ноле (прізвисько Джоковича, прим.) не зіграє на Відкритому чемпіонаті США, оскільки він не має вакцинації від COVID-19, що повністю суперечить політиці США.

На офіційному сайті US Open відсутнє прізвище серба.

Раніше був шанс, що за нового оновлення правил міжнародних поїздок центром з контролю та профілактики захворювань США у триразового переможця US Open з'явиться хоч найменша можливість постаратися зіграти на турнірі, але все залишилося без змін.

Нагадаємо, експерша ракетка світуДжокович потрапив у гучний скандал перед Australian Open-2022. Серба депортували з Австралії через порушення антиковідних правил. Тому US Open став вже другим турніром Grand Slam, який Ноле пропустить через відсутність вакцинації.

Джокович вигравав US Open у 2011, 2015 та 2018 роках. Загалом на його рахунку 21 титул турнірів Великого шолому. За цим показником серб поступається лише іспанцю Рафаелю Надалю, що має 22 титули.;

Серб 2022 року став переможцем Wimbledon.

Додамо, від початку пандемії у США запровадили жорсткі коронавірусні обмеження. Станом на кінець серпня 2022 року, від іноземців, що планують подорожувати до США, вимагають сертифікат вакцинації від COVID-19 для того перед відвідуванням країни. Саме через відсутність сертифікату вакцинації Джокович раніше цього року мусив пропускати турнірі серії "Мастерс" в Індіан-Веллсі та Маямі, що проходили навесні.

Крім підтвердження відсутності Джоковича на US Open-2022 організаторів турніру, на офіційному сайті самого тенісиста йдеться про те, що Джокович не має планів на жоден з турнірів у найближчі кілька тижнів, поки триватиме американський "Шолом".

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