Титулований український гімнаст і призер Олімпіади-2012 оголосив про завершення кар'єри

Відомий український гімнаст Ігор Радівілов оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Про це 32-річний спортсмен повідомив після зустрічі німецької гімнастичної Бундесліги

Після закінчення зустрічі була організована урочиста церемонія прощання з гімнастом, під час якої Радівілов звернувся до вболівальників.

"Доброго вечора всім фанатам гімнастики. Надзвичайно приємно кожного дня стежити за підтримкою нашої команди.

Хочу розповісти невелику історію з моєї кар'єри. Перша перемога у моїй професійній кар'єрі сталася саме у Котбусі на Кубку світу 2011 року. За всі ці довгі роки я пройшов багато змагань, викладався на 100%, тримався на високому рівні.

Колись давно я сказав, що мій шлях завершиться саме тут, де все й почалося – у місті Котбус. Насправді важко про це говорити, прощатися з моєю командою, моєю родиною. За ці роки Котбус став мені неначе домом.

Хочу подякувати моїм друзям, які були поруч всі ці роки, моїй родині, команді, керівництву, людям, які завжди нас підтримували. Було приємно працювати з вами всі ці роки. Дякую та бажаю всього найкращого вам, удачі", – сказав Радівілов.

Радівілов – бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні в опорному стрибку, 5-разовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики та 4-разовий призер чемпіонатів світу.

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