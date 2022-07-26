Титулований український каратист - про росіян: вони раби і слабаки, залежні від свого уряду

Так, 33-річний каратист наголосив на тому, що російські спортсмени й далі продовжують мовчати. Хоча він впевнений, що вони знають про злочини своєї країни.

Про це він розповів у інтерв'ю для XSport.

"Вони точно все бачать мене в Instagram. Особливо в перші місяці, коли я кожен день в історіях Instagram викладав відео і фото про війну і писав в постах "що" і "як" відбувається. Але від них не було ніякої реакції. Я точно знаю, що вони це дивилися і бачили, обговорювали між собою, але все відмовчуються. Вони раби і слабаки, залежні від свого уряду, яке платить їм зарплати. Тобто купує їх.

Якщо вони від цього залежні і своїми діями показують це, значить, їх купили. Можна бути спортсменом на зарплаті, але це не означає, що ти мовчиш і засовуєш мову в одне місце.

Вони не бачать, що можуть зробити, тому що не на них нападають, тому їм окей. Їм байдуже до цього. Вони можуть висловлювати якусь стурбованість, але я не вірю в їх щирість", - зазначив Горуна.

Раніше розповідалося про те, що Горуна продав свою медаль, щоб допомогти ЗСУ. Зазначимо, що від перших днів повномасштабного вторгнення РФ каратист захищав нашу країну від окупантів у лавах Збройних сил України.

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