Титулований велогонщик відмовився виступати за Росію та підтримав Україну

Відомий велогонщик Михайло Яковлєв отримав громадянство Ізраїлю і більше не виступатиме за збірну Росії.

21-річний велогонщик Михайло Яковлєв, який минулого року виборов для РФ першу в історії медаль у чоловічому кейрині, відмовився від російського громадянства.

Про це заявив президент Федерації велосипедного спорту Росії В'ячеслав Єкімов у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

"Михайло повідомив мене про намір змінити спортивне громадянство. Зараз він перебуває в Ізраїлі. Ми втрачаємо дуже талановитого гонщика, і залишається тільки жалкувати про це. У нинішній ситуації він зробив для себе вибір", – зазначив він.

У травні 2022-го в рамках Гран-прі Москви Яковлєв встановив світовий рекорд у гіті (індивідуальна велотрекова гонка на час) на 200 метрів.

Зазначимо, що Яковлєв на своїй сторінці в Instagram відкрито висловлює підтримку Україні. На його аватарці зображено серце поруч із жовто-синім прапором.

instagram.com/mishkashe/

Нагадаємо, що президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що комітет не змінюватиме свою позицію щодо відсторонення Росії та Білорусі від спорту.

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