Тьмяний дебют Анчелотті: збірна Бразилії втратила очки у відборі на ЧС-2026 (відео)

Еквадор – Бразилія / © Associated Press

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Збірна Бразилії не зуміла обіграти Еквадор у виїзному матчі 15-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок у місті Гуаякіль завершився безгольовою нічиєю – 0:0 .

Це була дебютна гра Карло Анчелотті на посаді головного тренера бразильців.

Екскерманич мадридського "Реала" замінив біля керма "селесао" Дорівала Жуніора, якого було звільнено у березні цього року.

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Огляд матчу Еквадор – Бразилія

Після цього матчу Бразилія з 22 очками посідає четверту сходинку в південноамериканському відборі на ЧС-2026. Еквадор з 24 балами йде на другій позиції.

Від Південної Америки напряму на прийдешній Мундіаль вийдуть шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах.

Поки що на ЧС-2026 від Південної Америки відібралася лише Аргентина, яка з 34 пунктами лідирує. У 15-му турі "альбіселесте" на виїзді обіграли Чилі (1:0) завдяки голу Хуліана Альвареса.

Зазначимо, що збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні у серії пенальті обіграли Францію.

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ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.