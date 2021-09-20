"Точно можу зробити це краще": Володимир Кличко натякнув, що готовий спробувати себе в політиці

"Точно можу зробити це краще": Володимир Кличко натякнув, що готовий спробувати себе в політиці

Легенда світового боксу може піти стопами брата.

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко не виключив, що може податися в політику.

"У політику не ходять. Нею або займаються, або вона займається тобою. Ти робиш вибір. Будеш цим займатися чи ні. Віталій вирішив займатися вже давно. А я... Я - активіст. Брав участь у Помаранчевій революції у 2013-2014 роках як активіст. Не як політик.

Віталій, у нього трохи інша функція. Ми вже говорили про публічність, відповідальність і наслідування. Я вибрав поки бути поза політикою. Але вона мені не чужа.

Я зараз не буду заявляти, що у мене є якісь плани цим займатися. Але коли я слухаю наших політиків - а я за ними, як ви вже зрозуміли, уважно спостерігаю - то часто думаю: "Хто ці смішні люди? Що вони кажуть? Що вони роблять?". Адже я точно можу зробити це краще", - цитує ексбоксера LB.ua.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 - достроково) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа . Наприкінці 2020 року Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.

після поразки нокаутом від . Наприкінці 2020 року Володимира до Міжнародної зали боксерської слави. Минулого року стало відомо, що українець допомагає з поверненням на ринг легендарному американцю Евандеру Холіфілду.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Володимир Кличко продемонстрував свою поточну форму, після чого фанати назвали його машиною і зажадали реваншу з Ентоні Джошуа.

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