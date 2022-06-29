"Тоді ми були героями, а сьогодні - наші воїни": Довбик пригадав вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020

"Тоді ми були героями, а сьогодні - наші воїни": Довбик пригадав вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020

Форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик прокоментував пам'ятну перемогу "синьо-жовтих" над шведами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.

Одна з найбльш гучних звитяг в історії українського футболу відбулася рівно рік тому - 29 червня 2021 року - команда Андрія Шевченка в напруженому поєдинку здолала Швецію (2:1) на шляху до 1/4 фіналу Євро-2020. Турнір було перенесено на рік через пандемію коронавірусу.

Автором вирішального м'яча в зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго став саме Довбик. Наприкінці другого екстратайму нападник головою замкнув навіс Руслана Малиновського. Таким чином, українська збірна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу континентальної першості.

Своїми спогадами про цей фантастичний успіх 25-річний форвард, яким нині цікавиться майбутній суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів, поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Рівно рік тому була одна із найяскравіших перемог для нашої країни. Тоді в очах всієї України ми були героями. А сьогодні герої - це наші воїни, які кожного дня боронять нашу державу. І лише зараз ми всі усвідомлюємо, що найголовніша перемога чекає нас попереду! Слава Україні! Героям Слава!", - написав Довбик.

Нагадаємо, на Євро-2020 українці зупинилися на стадії 1/4 фіналу. До півфіналу "синьо-жовтих" не пустили майбутні фіналісти турніру - англійці. Команда Гарета Саутгейта розгромила нашу збірну, забивши чотири "сухі" м'ячі.

Після цього чемпіонату Європи Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України.

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