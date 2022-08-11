"Тоді перемога була близько": непереможний британець висловив бажання помститися Усику

Так, 36-річний непереможний британець хоче помстится українцю за поразку, яка сталася 2013 року, коли обидва боксери билися в аматорах на рівні Всесвітньої боксерської суперсерії. Тоді чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі здолав Джойса за підсумками п'яти раундів.

Про це англієць розповів в інтерв'ю для порталу talkSPORT.

Шанс на бій з Усиком, чинним об'єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі, Джойс може отримати вже за підсумком свого наступного поєдинку. 24 вересня англієць поб'ється з новозеландським ексчемпіоном світу Джозефом Паркером за звання претендента на титул Всесвітньої боксерської організації. Відповідний статус надасть переможцю шанс боксувати з Усиком за чемпіонські пояси.

"Я думаю, що це чудовий поєдинок. Як на мене, стилі роблять бої, і це був би прекрасний поєдинок. Мені хотілося б помститися йому за поразку. Я вважаю, що тоді перемогу була близько. Думаю, тепер вона близька також", - сказав Джойс.

У своєму останньому бою Джойс здобув 13 дострокову перемогу на професійному рингу, зупинивши німця Крістіана Хаммера в четвертому раунді. У поєдинку з Хаммером Джойс захистив пояси WBO International та WBC Silver у суперважкій вазі.

Наразі в активі Джойса 14 перемог у 14 поєдинках.

Окремо Джойс прокоментував й майбутній бій-реванш Усика проти свого співвітчизника - Ентоні Джошуа.

"Подивимося, якими вони підійдуть до вечора бою. Коли пролунає гонг та розпочнеться перший раунд. Тоді можна буде передбачити, як він проходитиме. Усик вже перемагав Джошуа. У нього буде впевненість, адже він вже проходив через це. Тепер черга Джошуа підтягувати свій рівень та намагатися повернути чемпіонські титули.

Я досі вважаю, що в Усика є все необхідне для того, аби вдруге перемогти. У Джошуа залишається шанс панчера, у нього важкий удар. Але якщо він не зможе завдати цих важких ударів, переможе знову Усик", - зазначив Джойс.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що саме Джойс був потенційним суперником Усика ще минулого року. Однак переговори про їхній бій не мали успіху, а потім українцю все-таки вдалося домовитися про чемпіонський поєдинок із Джошуа та перемогти його.