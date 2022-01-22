"Я вірю, що він може зробити все": Гвоздик розповів, на кого поставить у реванші Усик - Джошуа

"Я вірю, що він може зробити все": Гвоздик розповів, на кого поставить у реванші Усик - Джошуа

Боксер віддає перевагу співвітчизнику.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик висловився про протистояння Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

"Це просто блискучий виступ. Я був скептично налаштований, навіть незважаючи на те, що він мій друг. Він зробив просто блискучу роботу, яку, я вважаю, зробить і в реванші. І потім побачимо. Що буде далі, залежатиме від нього. Тому що такі хлопці як Ф'юрі, я вважаю, надто небезпечні. Але слухайте, Усик знає, як вразити. Я вірю, що він може зробити все", - сказав Гвоздик в інтерв'ю Fight Hub TV.

Україньский боксер вважає, що Усику вдасться перемогти і у реванші.

"Це реально залежить від Джошуа, бо… Зараз ви бачили, як Джошуа казав, що вб'є його, завдасть йому болю… Це означає, що ситуація справді його непокоїть. Іноді це добре, іноді це шкодить Джошуа. Тому все залежить від його настрою у реванші. Але в реванші я точно поставлю на Усика", - зазначив він.

Зазначимо, що в ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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