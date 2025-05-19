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Топ-10 усе ближче: Світоліна продовжує підніматися в рейтингу WTA
Еліна вийшла на 13-ту позицію в рейтингу найкращих тенісисток планети.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками минулого змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 13-те місце.
Завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі 30-річна уродженка Одеси піднялася на одну позицію у світовій класифікації.
Також піднялася на одну сходинку в світовій класифікації друга ракетка України Марта Костюк, яка тепер посідає 26-те місце.
Лідирувати в рейтингу WTA продовжує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другу позицію піднялася американка Корі Гауфф, третьою стала ще одна представниця США Джессіка Пегула.
Рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко – 10683 очок
2. Корі Гауфф (США) – 6863 (+1 позиція)
3. Джессіка Пегула (США) – 6243 (+1)
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5865 (+1)
5. Іга Швьонтек (Польща) – 5838 (-3)
6. Мірра Андрєєва – 4986 (+1)
7. Медісон Кіз (США) – 4674 (-1)
8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4368
9. Емма Наварро (США) – 3831
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3641
...
13. Еліна Світоліна (Україна) – 2905 (+1)
26. Марта Костюк (Україна) – 1796 (+1)
48. Даяна Ястремська (Україна) – 1159 (-3)
83. Ангеліна Калініна (Україна) – 813 (-8)
86. Юлія Стародубцева (Україна) – 804 (-6)
151. Дарія Снігур (Україна) – 485 (+1)
230. Анастасія Соболєва (Україна) – 310 (-5)
235. Олександра Олійникова (Україна) – 304 (+39)
239. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+2)
264. Катаріна Завацька (Україна) – 271 (-2)
277. Леся Цуренко (Україна) – 255 (-31)
Нагадаємо, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.