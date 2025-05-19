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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Топ-10 усе ближче: Світоліна продовжує підніматися в рейтингу WTA

Еліна вийшла на 13-ту позицію в рейтингу найкращих тенісисток планети.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками минулого змагального тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 13-те місце.

Завдяки виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі 30-річна уродженка Одеси піднялася на одну позицію у світовій класифікації.

Також піднялася на одну сходинку в світовій класифікації друга ракетка України Марта Костюк, яка тепер посідає 26-те місце.

Лідирувати в рейтингу WTA продовжує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другу позицію піднялася американка Корі Гауфф, третьою стала ще одна представниця США Джессіка Пегула.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 10683 очок

2. Корі Гауфф (США) – 6863 (+1 позиція)

3. Джессіка Пегула (США) – 6243 (+1)

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5865 (+1)

5. Іга Швьонтек (Польща) – 5838 (-3)

6. Мірра Андрєєва – 4986 (+1)

7. Медісон Кіз (США) – 4674 (-1)

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4368

9. Емма Наварро (США) – 3831

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3641

...

13. Еліна Світоліна (Україна) – 2905 (+1)

26. Марта Костюк (Україна) – 1796 (+1)

48. Даяна Ястремська (Україна) – 1159 (-3)

83. Ангеліна Калініна (Україна) – 813 (-8)

86. Юлія Стародубцева (Україна) – 804 (-6)

151. Дарія Снігур (Україна) – 485 (+1)

230. Анастасія Соболєва (Україна) – 310 (-5)

235. Олександра Олійникова (Україна) – 304 (+39)

239. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+2)

264. Катаріна Завацька (Україна) – 271 (-2)

277. Леся Цуренко (Україна) – 255 (-31)

Нагадаємо, що Світоліна та ще три українські тенісистки напряму потрапили до основної сітки Roland Garros-2025.

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