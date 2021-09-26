Топ-3 вже близько: "Зоря" в гостях завдала розгромної поразки "Дніпру-1"

Топ-3 вже близько: "Зоря" в гостях завдала розгромної поразки "Дніпру-1"

"Мужики" вийшли на п'яте місце в Чемпіонаті країни.

Луганська "Зоря" розгромила "Дніпро-1" у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 4:0.

"Мужики" вже на 18-й хвилині матчу претендували на пенальті після гри рукою в межах власного карного майданчика захисником господарів Нельсоном, проте після перегляду відеоповтору моменту арбітр скасував своє рішення щодо призначення 11-метрового удару.

Тим не менш, через три хвилини луганчани таки відкрили рахунок. Сергій Булеца забив перший м'яч у грі, вдало зігравши на добиванні.

Після цього відзначитися могли обидві команди, але фортуна знову посміхнулася "Зорі". На 87-й хвилині, коли дніпряни вже грали в меншості після вилучення за повторне попередження Ігоря Когута, забитим м'ячем відзначився Владислав Кочергін.

У час, що залишився, "мужики" довели справу до розгрому. Спочатку господарів втретє засмутив Захедітабар Шахаб, а потім дубль оформив Кочергін.

"Зоря" (17 очок) піднялася на 5-те місце в турнірній таблиці. "Дніпро-1" (16 балів) - 7-й.

У 10-му турі УПЛ "Зоря" 3 жовтня прийме чернігівську "Десну", а "Дніпро-1" днем раніше в гостях зустрінеться зі "Львовом".

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