Топклуб АПЛ зробив "Аталанті" офіційну пропозицію щодо трансферу Малиновського

Українець може вже цієї зими перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Лондонський "Тоттенгем" звернувся до "Аталанти" з офіційним запитом щодо переходу півзахисника Руслана Малиновського.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, "шпори" хочуть орендувати 29-річного українця до кінця сезону.

Запропонована лондонцями орендна угода також містить пункт про викуп трансферу Малиновського. Однак він стане обов'язковим лише в разі виконання впродовж другої половини сезону певних прописаних умов.

Фінансові деталі пропозиції "Тоттенгема" не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Маліновського також зацікавлені "Вест Гем" та "Марсель".

Цього сезону українець зіграв 14 матчів за "бергамасків" у Серії А, забив один гол і віддав 2 асисти.

Наразі "Аталанта" посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як "Тоттенгем" йде п'ятим в АПЛ.

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