Топовий боксер надважкої ваги зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей поділився очікуваннями від бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

41-річний китайський боксер вважає, що українець вдруге зможе перемогти "Циганського короля".

"Думаю, Усик знову переможе. Обидва боксери виступили добре в минулому поєдинку, але я вірю, що навички слачують рахунки в боксі, а Усик точно майстерний боксер. Він добре рухається, легкий на ногах і багато б'є, гарно використовує комбінації.

Ф'юрі теж чудовий боксер, мені подобається його стиль, але дещо схиляюся в бік Усика", – сказав Чжилей в інтерв'ю Seconds Out.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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