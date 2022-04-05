Торгують награбованим: у Росії виставили на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами

Торгують награбованим: у Росії виставили на продаж олімпійку збірної України, вкрадену під Броварами

Російські загарбники намагаються виручити гроші за взяті в Україні "трофеї".

Російські військові не соромляться продавати в Інтернеті награбовані в Україні речі мирного населення. На ресурсі Avito з'явилося оголошення про продаж олімпійки збірної України, яка була вкрадена окупантами під Броварами.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

"Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей трофеї - це захоплена в бою зброя ворога. У росіян "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.

"Мародери", передайте ці речі у розташування збірної Росії з футболу, хоча навіть вони їй не допоможуть. Коли там футбол?" - йдеться на сторінках УАФ в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що став відомий календар матчів збірної України у разі виходу на ЧС-2022.

Читайте також:

Підручний звинуватив президента Федерації біатлону у брехні про росіянок зі збірної України: подробиці скандалу

"Не повернули навіть тіло для поховання": російські окупанти вбили друга футболіста збірної України

Батько української олімпійської чемпіонки загинув внаслідок ракетного удару по Миколаївській ОДА