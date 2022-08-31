Торішня чемпіонка та переможниця Wimbledon-2022 сенсаційно вилетіли на старті US Open

Переможниця US Open-2021 британка Емма Радукану та тріумфаторка Вімблдону-2022 Єлєна Рибакіна із Казахстану несподівано зупинилися в першому колі US Open-2022.

У першому колі цьогорічного US Open Рибакіна (№25 WTA) сенсаційно поступилася 131-й ракетці світу Кларі Бюрель - 4:6, 4:6.

А чемпіонка US Open-2021 Радукану (№11 WTA ) в першому раунді поступилася Алізе Корне з Франції (№40 WTA) - 3:6, 3:6.

Також завершила боротьбу у одиночному розряді Відкритого чемпіонату США латвійська тенісистка Олена Остапенко (№16 WTA). Вона на старті US Open-2022 програла китаянці Чжен Ціньвень (№39 WTA) - 3:6, 6:3, 4:6.

Раніше повідомлялося, що українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк синхронно пробилися до другого кола US Open-2022.

Таким чином, у другому колі US Open зіграють три українки. Окрім Калініної та Костюк там також візьме участь і Дар'я Снігур, яка після подолання трьох опоненток у кваліфікації зуміла сенсаційно вибити сьому ракетку світу - Сімону Халеп.

Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

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