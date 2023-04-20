Торкнувся паху під час тролінгу з трибун: Роналду спричинив скандал у Саудівській Аравії (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду нарвався на шквал осуду через інцидент після нещодавнього матчу 25-го туру чемпіонату Саудівської Аравії з "Аль-Хілялем".

Після поразки 38-річний португалець португалець залишав поле. У цей момент уболівальники суперника вирішили потролити Роналду та почали скандувати ім'я його одвічного конкурента – форварда ПСЖ Ліонеля Мессі, якого "Аль-Хіляль" заманює до себе космічною зарплатою.

Прямуючи до роздягальні, Кріштіану торкнувся свого паху – момент потрапив до об'єктивів телекамер.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi"



️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023

Після цього епізод почали активно обговорювати на місцевому телебаченні. Португальського футболіста звинуватили в тому, що він показав непристойний жест на адресу вболівальників.

Ба більше, саудівський юрист Нуф бін Ахмед, який також є радником комісії ООН, у своєму Twitter повідомив, що вимагатиме арешту та депортації футболіста:

"Я не стежу за спортом. Навіть якщо Кріштіану спровокували, його поведінка є злочином. Публічний непристойний вчинок є одним із злочинів, які караються арештом і депортацією, якщо він скоєний іноземцем. Ми подамо петицію до прокуратури з стосовно цього", – заявив адвокат.

Водночас "Аль-Наср" стверджує, що Роналду не демонстрував фанатам жодного жесту. А за пах португалець схопився тому, що під час матчу зазнав удару від суперника.

"Роналду отримав пошкодження. Його боротьба з Густаво Куельяром з "Аль-Хіляля" розпочалася з удару в дуже чутливе місце. Це підтверджена інформація. Що ж до звинувачень від фанатів, то вони можуть думати все, що їм заманеться", – наводить заяву клубу Sports Illustrated.

Раніше повідомлялося, що під час матчу з "Аль-Хілялем" Роналду відзначився курйозним фолом. Португальський форвард "задушливим прийомом" поклав суперника на газон.

Цього сезону Роналду взяв участь у 12 матчах "Аль-Насра" у всіх турнірах, забив 11 голів і зробив 2 асисти.

Наразі "Аль-Наср" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Клуб Роналду відстає від лідера – "Аль-Іттіхада", який має гру в запасі, на три очки.

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