Тотальне домінування: "Канело" з нокдауном розбив Чарло у бою двох абсолютних чемпіонів світу

Знаменитий мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес переміг американця Джермелла Чарло у головному поєдинку вечора боксу, який відбувся в ніч проти 1 жовтня у Лас-Вегасі (США).

На кону в цьому бою стояло звання абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні, яким володів "Канело". Чарло вийшов на поєдинок у статусі чинного "абсолюта" у першій середній вазі, так що йому довелося піднятися одразу на дві вагові категорії.

Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. "Канело" домінував протягом усього поєдинку. У сьомому раунді Альварес навіть відправив суперника в нокдаун, але Чарло піднявся з коліна.

За підсумками поєдинку судді одноголосно віддали перемогу Альваресу – 118-109, 118-109, 119-108.

Таким чином, мексиканець захистив звання "абсолюта" у другій середній вазі. У послужному списку Сауля тепер 60 перемог (39 – нокаутом) за двох поразок і двох нічиїх.

На рахунку Джермелла Чарло 35 перемог (19 – нокаутом), одна нічия і дві поразки на профірингу.

Додамо, що в андеркарді цього бою українець Олександр Гвоздик у другому раунді нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса.

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