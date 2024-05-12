Тотальне домінування: оприлюднено суддівські записки та статистику ударів бою Ломаченко – Камбосос

Стали відомі статистичні підсумки бою між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом, у якому українець яскраво нокаутував австралійця та завоював пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Поєдинок в австралійському місті Перт завершився в одинадцятому раунді. Ломаченко потужним ударом по корпусу відправив суперника в нокдаун. Камбосос підвівся на ноги та спробував продовжити бій. Однак українець моментально затиснув суперника в куті рингу та взявся бомбардувати корпус опонента – рефері втрутився і зафіксував дострокову перемогу Василя.

Як показують суддівські записки, після 10 раундів українець був попереду на картках у всіх трьох суддів: 99-91, 98-92 та 99-91.

Двоє суддів віддали австралійцю по одному раунду в поєдинку проти Ломаченка. Ще один арбітр порахував два раунди на користь Камбососа.

Cards when it was stopped pic.twitter.com/1yJW6xidtv — Evan Korn (@KornerMan44) May 12, 2024

Статистика ударів підтверджує величезну перевагу нашого співвітчизника. За весь поєдинок Ломаченко завдав 480 ударів, 175 з яких були точними. Камбосос викинув 371 удар, але тільки 40 влучних.

Українець завдав 70 з 270 точних джебів та 105 з 210 силових ударів. Австралієць доніс до цілі лише 4 джеби з 182 та 36 з 189 силових ударів.

5/11 ESPN- Loma KO 11 Kambosos. Dominant performance by Loma, who landed 50% of his power punches, while limiting Kambosos to 40 landed punches & a connect pct. of 11%. pic.twitter.com/QEmYiQGjYw — CompuBox (@CompuBox) May 12, 2024

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу.

Читайте також:

Ломаченко – Камбосос: відео потужного нокауту

Ломаченко – Камбосос: найкращі моменти бою (відео)

Ломаченко – Камбосос: онлайн-відеотрансляція чемпіонського бою