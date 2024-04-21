Тотальне домінування та нокдаун: українець Дерев'янченко ефектно розбив американця (відео)

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко переміг американця Вона Александера у поєдинку, який відбувся в ніч проти 21 квітня у Брукліні, Нью-Йорк (США).

Бій за участю українця став частиною андеркарду поєдинку чемпіона світу у першій напівсередній вазі за версією WBC Девіна Гейні з Раяном Гарсією.

Дерев'янченко та Александер пройшли всю дистанцію з 10 раундів. Упродовж усього бою українець домінував у ринзі. У восьмому раунді він потужним ударом по корпусу відправив суперника у нокдаун.

За підсумками бою усі три судді віддали перемогу українцю в кожному з раундів – 100:89.

Дерев'янченко – Александер: повне відео бою

Тепер у послужному списку 38-річного Дерев'янченка 15 перемог (10 – нокаутом) і 5 поразок. У своєму попередньому бою він одноголосним суддівським рішенням програв мексиканцю Хайме Мунгії.

Для Александера це 11-та поразка на профірингу. Також на його рахунку 18 перемог (11 – нокаутом) та одна нічия.

Нагадаємо, за свою кар'єру Дерев'янченко тричі мав шанс стаи чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го програв Джермаллу Чарло у поєдинку за титул WBC.

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