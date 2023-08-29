Тотальне знищення: "Атлетіко" здобув свою найбільшу виїзну перемогу в історії Ла Ліги (відео)

Мадридський "Атлетіко" здобув нищівну перемогу над "Райо Вальєкано" у виїзному матчі 3-го туру іспанської Ла Ліги – 0:7 .

У першому таймі команда Дієго Сімеоне тричі вразила ворота гостей – відзначилися Антуан Грізманн, Мемфіс Депай і Науель Моліна.

Після перерви "матрацники" не стали грати на утримання рахунку та засмутили суперника ще чотирма м'ячами. Дубль оформив Альваро Мората, ще по голу забили Анхель Корреа і Маркос Льоренте.

Огляд матчу

Зазначимо, що це найбільша виїзна перемога "Атлетіко" в історії Ла Ліги. У XXI столітті "матрацники" забили сім м'ячів в одному матчі турніру лише вдруге. До цього вони 2013 року вдома розбили "Хетафе" з рахунком 7:0.

7 - Today's 7-0 win at Vallecas is Atlético de Madrid's biggest away win in @LaLigaEN history, and only the second time they have scored seven goals in a match in the competition in the 21st century (7-0 v Getafe in 2013).



Historic. pic.twitter.com/D5uUB6cSYn — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2023

Після трьох турів команда Сімеоне з 7 очками посідає друге місце у таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи на два бали від мадридського "Реала". Своєю чергою, "Райо Вальєкано" (6 балів) розташовується на 8-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги "матрацники" 3 вересня приймуть "Севілью", а "Райо Вальєкано" днем раніше на виїзді гратиме з "Бетісом".

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