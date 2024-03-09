Тотальне знищення: "Баварія" з хет-триком Кейна розтоптала аутсайдера Бундесліги (відео)

Мюнхенці забили вісім голів у ворота "Майнца".

"Баварія" на власному полі розтрощила "Майнц" у матчі 25-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 8:1 .

На 13-й хвилині гри мюнхенців вивів уперед Гаррі Кейн, а через сім хвилин Леон Горецка подвоїв перевагу господарів поля.

На 31-й хвилині гості скоротили відставання зусиллями Надіма Амірі, однак перед перервою Кейн оформив дубль.

У другому таймі м'яч ще п'ять разів побував у воротах "Майнца". По голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Серж Гнабрі, а також Кейн і Горецка, які завершили матч із хет-триком та дублем відповідно.

Огляд матчу "Баварія" – "Майнц"

Зазначимо, що для Кейна це вже четвертий хет-трик цього сезону Бундесліги. 30-річний англієць забив 30 голів у 25 матчах чемпіонату, що є абсолютним рекордом з у дебютному сезоні німецької ліги. Також у його активі 6 асистів.

Гаррі впевнено очолює перегони бомбардирів Бундесліги – у його найближчого переслідувача, нападника "Штутгарта" Серу Гірассі, 21 гол.

Перемога дозволила мюнхенцям (57 очок) скоротити відставання від лідера чемпіонату "Баєра" до 7 балів. Однак леверкузенський клуб зіграв на один матч менше. "Майнц" (16 пунктів) йде в зоні вильоту на передостанній позиції.

У наступному турі чемпіонату Німеччини підопічні Томаса Тухеля 16 березня на виїзді зустрінуться з "Дармштадтом", а "Майнц" того ж дня прийме "Бохум".

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