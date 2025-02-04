Тотальне знищення: збірна України з футзалу ще раз перемогла Німеччину у відборі до Євро-2026

Збірна України з футзалу розгромила команду Німеччини в матчі четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у молдовському Кишиневі завершився з рахунком 9:0 .

У першому таймі українці тричі вразили ворота суперника – дубль оформив Євгеній Жук, ще один м'яч забив Андрій Мельник.

У другій половині зустрічі підопічні Олександра Косенка не збавили обертів і ще шість разів засмутили німецьку команду. По два голи забили Даниїл Абакшин і Євгеній Жук, по одному м'ячу до свого активу занесли Микола Микитюк і Артем Фаренюк.

Таким чином, збірна України з футзалу виграла четвертий матч поспіль у відборі до Євро-2026. Наша команда стартувала у кваліфікації розгромною перемогою над Кіпром (7:0), а потім обіграла Румунію (2:0) та на виїзді здолала Німеччину (5:3).

Після чотирьох зіграних матчів українська збірна з 12 очками одноосібно очолює свою групу відбору на Євро-2026. "Синьо-жовті" випереджають Румунію (6 балів), а також Німеччину (3) та Кіпр (0).

Заключні матчі кваліфікації на континентальну першість збірна України проведе у квітні цього року з Кіпром та Румунією.

До фінальної частини Євро-2026 напряму вийдуть переможці груп, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, розіграють у плейоф ще чотири путівки на континентальну першість.

ЧЄ-2026 з футзалу відбудеться від 18 січня до 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії. Господарі фінального турніру автоматично отримали право взяти участь у ньому.

Нагадаємо, збірна України є чинним бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.

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