Тотальне знищення: збірна України з хокею здобула третю поспіль перемогу на ЧС-2024

Збірна України з хокею розгромила команду Китаю в матчі третього туру чемпіонату світу-2024 у Дивізіоні IB з рахунком 9:0 .

У першому періоді "синьо-жовті" чотири рази відзначилися у воротах суперника – шайби закинули Ігор Мережко, Олександр Пересунько, Пилип Пангелов-Юлдашев та Олексій Ворона.

У другій 20-хвилинці команда Дмитра Христича збільшила свою перевагу до шести шайб зусиллями Віталія Ляльки та Пересунька, який оформив дубль.

Третій період також закінчився тріумфом українців, які закинули ще три шайби – точних ударів завдали Лялька та Мережко, таким чином зробивши дублі. Ще одна шайба в активі Андрія Денискіна.

Для збірної України це третя поспіль перемога на ЧС-2024, який відбувається у Литві. У стартовому матчі наша команда розгромила Естонію (8:0), а в другому турі обіграла Нідерланди (4:0).

Після трьох зіграних поєдинків "синьо-жовті" з 9 очками продовжують очолювати турнірну таблицю Дивізіону IB, випереджаючи на три бали Литву (має матч у запасі) та Китай. Нідерланди, Іспанія та Естонія поки що залікових пунктів не набирали.

Наступний матч українці проведуть у середу, 1 травня, проти Іспанії. Початок – о 12:30 за київським часом.

У заключному поєдинку ЧС-2024 українська збірна у п'ятницю, 3 травня, позмагається з Литвою. Початок – о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що збірна України уп'яте поспіль грає у третьому за силою дивізіоні (ІВ) світової першості з хокею. Переможець дивізіону отримає путівку до другого дивізіону (IA) чемпіонату світу на наступний рік. Команда, що посяде останнє місце, вилетить до четвертого дивізіону (IIA).

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" до останнього претендували на вихід до дивізіону IA, проте у вирішальному матчі за підвищення в класі програли Японії.

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