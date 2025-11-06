ТСН у соціальних мережах

Проспорт
201
2 хв

Тотальне знищення: "Динамо" здобуло першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій

Команда Олександра Шовковського не помітила боснійського суперника.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" розгромило боснійський "Зріньські" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок на "Арені Люблін" у польському Любліні завершився з рахунком 6:0.

Підопічні Олександра Шовковського відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі – Денис Попов на ближній стійці головою замкнув подачу з кутового від Віталія Буяльського.

Після перерви чемпіон України збільшив свою перевагу в рахунку. Спочатку на 56-й хвилині Едуардо Герреро забив у порожні ворота, замкнувши простріл Олександра Піхальонка після того, як Буяльський швидко розіграв штрафний удар на лівому фланзі.

А вже на 59-й хвилині динамівці втретє вразили ворота суперника – Владислав Кабаєв протягнув м'яч до лінії штрафного майданчика та чудовим ударом відправив його у ближній кут.

На цьому кияни не зупинилися і на 67-й хвилині забили четвертий м'яч – Кабаєв передачею з правого флангу знайшов Буяльського, а той реалізував вихід один на один з воротарем боснійського клубу.

На 78-й хвилині "Динамо" забило уп'яте – Микола Шапаренко виконав закидання до лівого флангу штрафного майданчика, де Андрій Ярмоленко ударом злету розстріляв ворота суперника.

Цим усе не закінчилося. На 83-й хвилині Владіслав Бленуце відвантажив шостий м'яч у ворота боснійської команди, головою замкнувши подачу Шапаренка з кутового.

Огляд матчу "Динамо" – "Зріньські"

Для "Динамо" це перша перемога в основному раунді Ліги конференцій. Раніше кияни програли англійському "Крістал Пелас" (0:2) і розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3).

Завдяки перемозі "Динамо" (3 очки) пінялося на 24-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій.

Попереду на "Динамо" чекають ще три поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, в яких суперниками киян будуть "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

У наступному турі Ліги конференцій "біло-сині" 27 листопада на виїзді зіграють з "Омонією"

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

201
