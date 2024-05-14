Тоттенгем – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на надважливий матч АПЛ

Втрата очок у поєдинку зі "шпорами" може коштувати "городянам" чемпіонства.

У вівторок, 14 травня, "Тоттенгем" прийме "Манчестер Сіті" в перенесеному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Манчестер Сіті" (85 очок) підходить до матчу зі "шпорами" на другому місці в АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли на один бал відстає від лідера "Арсенала", але має гру в запасі.

"Тоттенгем" (63 очки) з поєдинком у запасі йде на п'ятій позиції та зберігає шанси поборотися з "Астон Віллою" (68 пунктів) за четверту сходинку та путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Де дивитися матч Тоттенгем – Манчестер Сіті

В Україні матч "Тоттенгем" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Тоттенгем – Манчестер Сіті

Безсумнівним фаворитом матчу є манчестерський клуб. На перемогу "небесно-блакитних" можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия – 5,80. Виграш "шпор" – 6,90.

Зазначимо, що всі поєдинки заключного туру АПЛ відбуватимуться паралельно, 19 травня, о 18:00 за київським часом. "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем" у заочній боротьбі за чемпіонство з "Арсеналом", який вдома зіграє проти "Евертона". А "Тоттенгем" завершить сезон виїзним матчем проти "Шеффілд Юнайтед".

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