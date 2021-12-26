"Тоттенгем" розгромно переміг "Крістал Пелас" та піднявся до зони Ліги Європи

"Тоттенгем" розгромно переміг "Крістал Пелас" та піднявся до зони Ліги Європи

"Шпори" помстилися "орлам" за розгром у четвертому турі.

В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги "Тоттенгем" приймав на своєму полі "Крістал Пелас". Поєдинок завершився розгромною перемогою "шпор" - 3:0.

У першому таймі гостей засмутили Гаррі Кейн та Лукас Моура. На 37-й хвилині "орли" залишилися у меншості — друге попередження отримав Вілфрід Заа.

Крапку в матчі поставив Сон Хін Мін. Асистував корейцю Моура, який записав на свій рахунок окрім гола дві результативні передачі.

"Тоттенгем" із 29 очками вийшов на п'ятий рядок АПЛ. У "шпор" залишається три гри в запасі. "Кристал Пелас" на 12-й позиції.

В наступному турі команда Конте зустрінеться зі "Саутгемптоном", а "Крістал Пелас" зіграє з "Норвічем"

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