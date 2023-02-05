"Тоттенгем" з історичним рекордом Кейна завдав поразки "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли не скористалася можливістю наблизитися до "Арсенала".

"Тоттенгем" на власному полі обіграв "Манчестер Сіті" у центральному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "шпори" забили в першому таймі. На 15-й хвилині Гаррі Кейн з меж штрафного майданчика розстріляв ворота "городян" після передачі П'єра Хейберга.

Цей гол 29-річного нападника збірної Англії став історичним. Кейн з 267 забитими м'ячами став найкращим бомбардиром в історії "Тоттенгема", обійшовши Джиммі Грівза, який від 1961-го до 1970 року настріляв 266 голів у футболці "шпор".

Harry Edward Kane: the greatest goalscorer in the history of Tottenham Hotspur football club. pic.twitter.com/vYtzOI8HcT — Squawka (@Squawka) February 5, 2023

Зазначимо, що завершували матч підопічні Антоніо Конте в меншості – другу жовту картку на 87-й хвилині отримав Крістіан Ромеро.

"Тоттенгем" (39 очок) закріпився на п'ятому місці в АПЛ. "Манчестер Сіті" (45 балів) продовжує посідати другу позицію – "городяни" на 5 пунктів відстають від лідера чемпіонату – "Арсенала" українця Олександра Зінченка, який також має матч у запасі.

У наступному турі "шпори" 11 лютого на виїзді зіграють з "Лестером". Команда Гвардіоли наступного дня прийме "Астон Віллу".

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