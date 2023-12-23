"Тоттенгем" завдав поразки "Евертону" з Миколенком та увірвався до топ-4 АПЛ (відео)

"Тоттенгем" обіграв "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка у домашньому матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

На 9-й хвилині зустрічі господарів вивів уперед Рішарлісон, замкнувши простріл Бреннана Джонсона.

На 18-й хвилині "шпори" подвоїли свою перевагу – результативного удару завдав Сон Хин Мін.

Одразу після перерви "іриски" могли скоротити відставання в рахунку – Домінік Калвер-Льюїн відправив м'яч у ворота лондонського клубу, але гол було скасовано через порушення правил.

На 82-й хвилині підопічні Шона Дайча забили вже за правилами – Андре Гомеш з меж штрафного точно пробив низом у дальній кут. Однак врятуватися від поразки мерсисайдський колектив не зумів.

Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" та відіграв повний матч. Українець був одним з найкращих серед футболістів своєї команди.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Евертон"

Для "Тоттенгема" це третя поспіль перемога в АПЛ. Підопічні Анге Постекоглу (36 очок) піднялися на четверте місце в турнірній таблиці. "Евертон" перервав свою серію з чотирьох поспіль перемог у чемпіонаті Англії та з 16 балами йде на 16-й сходинці.

Зазначимо, що 17 листопада "Евертон" позбавили 10 очок в АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей. Мерсисайдський клуб намагається оскаржити це покарання.

У наступному турі "Тоттенгем" 28 грудня на виїзді зіграє проти "Брайтона", а команда Миколенка днем раніше прийме "Манчестер Сіті".

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