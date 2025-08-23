ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

"Тоттенгем" обіграв "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру АПЛ

Завдяки перемозі над "городянами" лондонський клуб очолив турнірну таблицю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

"Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" / © Associated Press

"Тоттенгем" на виїзді переміг "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 0:2.

"Шпори" відкрили рахунок на 35-й хвилині – Бреннан Джонсон забив з передачі Рішарлісона.

У компенсований до першого тайму час підопічні Томаса Франка зміцнили свою перевагу завдяки голу Жоау Пальїньї.

Відповісти на це команда Хосепа Гвардіоли нічим не зуміла.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Для "Тоттенгема" це друга поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ – у першому турі лондонці вдома розгромили "Бернлі" (3:0). "Шпори" з 6 очками після двох матчів очолюють турнірну таблицю.

"Манчестер Сіті" (3 очки) поки що перебуває на п'ятій позиції. У стартовому турі АПЛ "городяни" у гостях розгромили "Вулвергемптон" (4:0).

У третьому турі "Тоттенгем" 30 серпня прийме "Борнмут", а "Манчестер Сіті" днем пізніше на виїзді позмагається з "Брайтоном".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie