"Тоттенгем" обіграв "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру АПЛ

"Манчестер Сіті" – "Тоттенгем" / © Associated Press

"Тоттенгем" на виїзді переміг "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 0:2 .

"Шпори" відкрили рахунок на 35-й хвилині – Бреннан Джонсон забив з передачі Рішарлісона.

У компенсований до першого тайму час підопічні Томаса Франка зміцнили свою перевагу завдяки голу Жоау Пальїньї.

Відповісти на це команда Хосепа Гвардіоли нічим не зуміла.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

Для "Тоттенгема" це друга поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ – у першому турі лондонці вдома розгромили "Бернлі" (3:0). "Шпори" з 6 очками після двох матчів очолюють турнірну таблицю.

"Манчестер Сіті" (3 очки) поки що перебуває на п'ятій позиції. У стартовому турі АПЛ "городяни" у гостях розгромили "Вулвергемптон" (4:0).

У третьому турі "Тоттенгем" 30 серпня прийме "Борнмут", а "Манчестер Сіті" днем пізніше на виїзді позмагається з "Брайтоном".