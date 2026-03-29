ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

"Тоттенгем" звільнив головного тренера після всього 43 днів на посаді

"Шпори" розірвали контракт з Ігором Тудором.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ігор Тудор

Ігор Тудор / © Associated Press

Англійський "Тоттенгем" оголосив про звільнення головного тренера команди Ігора Тудора.

Контракт між "шпорами" та хорватським фахівцем було розірвано за обопільною згодою сторін, повідомила пресслужба лондонського клубу.

Разом з Тудором тренерський штаб "шпор" залишили тренер воротарів Томіслав Рогіч та тренер з фізичної підготовки Ріккардо Рагначчі.

Хто стане новим керманичем лондонців, поки що невідомо.

Тудор очолив "Тоттенгем" 14 лютого цього року, замінивши Томаса Франка, і провів на посаді всього 43 дні.

Під керівництвом Тудора "шпори" провели сім поєдинків: одна перемога, одна нічия та п'ять поразок.

Наразі "Тоттенгем" близький до вильоту з АПЛ. Команда посідає лише 17-те місце, набравши 30 очок за 31 тур.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie