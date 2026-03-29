- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
"Тоттенгем" звільнив головного тренера після всього 43 днів на посаді
"Шпори" розірвали контракт з Ігором Тудором.
Англійський "Тоттенгем" оголосив про звільнення головного тренера команди Ігора Тудора.
Контракт між "шпорами" та хорватським фахівцем було розірвано за обопільною згодою сторін, повідомила пресслужба лондонського клубу.
Разом з Тудором тренерський штаб "шпор" залишили тренер воротарів Томіслав Рогіч та тренер з фізичної підготовки Ріккардо Рагначчі.
Хто стане новим керманичем лондонців, поки що невідомо.
Тудор очолив "Тоттенгем" 14 лютого цього року, замінивши Томаса Франка, і провів на посаді всього 43 дні.
Під керівництвом Тудора "шпори" провели сім поєдинків: одна перемога, одна нічия та п'ять поразок.
Наразі "Тоттенгем" близький до вильоту з АПЛ. Команда посідає лише 17-те місце, набравши 30 очок за 31 тур.
Раніше повідомлялося, що юнацька збірна України з футболу достроково вийшла на Євро-2026.