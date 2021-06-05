Товариські матчі перед Євро-2020: календар і результати поєдинків учасників турніру

Як команди готуються до важливого старту.
Команди-учасниці вже визначилися із заявками на Чемпіонат Європи-2020. Але до старту турніру залишилося ще кілька днів, тому збірні щосили використовують цей час, щоб підготуватися до нього через товариські матчі.
- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
- Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
|ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ПЕРЕД ЄВРО-2020
|Вівторок, 1 червня
|19:00
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|1:1
|СЛОВЕНІЯ
|19:00
|СЛОВАЧЧИНА
|1:1
|БОЛГАРІЯ
|19:00
|ХОРВАТІЯ
|1:1
|ВІРМЕНІЯ
|21:45
|ПОЛЬЩА
|1:1
|РОСІЯ
|Середа, 2 червня
|21:45
|НІДЕРЛАНДИ
|2:2
|ШОТЛАНДІЯ
|22:00
|АНГЛІЯ
|1:0
|АВСТРІЯ
|22:00
|НІМЕЧЧИНА
|1:1
|ДАНІЯ
|22:05
|ФРАНЦІЯ
|3:0
|УЕЛЬС
|Четвер, 3 червня
|19:00
|ШВЕЙЦАРІЯ
|7:0
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|20:00
|ТУРЕЧЧИНА
|2:0
|МОЛДОВА
|21:00
|УКРАЇНА
|1:0
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|21:45
|БЕЛЬГІЯ
|1:1
|ГРЕЦІЯ
|П'ятниця, 4 червня
|18:00
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|4:0
|КАЗАХСТАН
|19:00
|ФІНЛЯНДІЯ
|0:1
|ЕСТОНІЯ
|20:30
|ІСПАНІЯ
|0:0
|ПОРТУГАЛІЯ
|21:00
|УГОРЩИНА
|1:0
|КІПР
|21:45
|ІТАЛІЯ
|4:0
|ЧЕХІЯ
|Субота, 5 червня
|18:00
|РОСІЯ
|_:_
|БОЛГАРІЯ
|19:00
|УЕЛЬС
|_:_
|АЛБАНІЯ
|21:45
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|ВІРМЕНІЯ
|Неділя, 6 червня
|18:30
|АВСТРІЯ
|_:_
|СЛОВАЧЧИНА
|19:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|РУМУНІЯ
|19:00
|ДАНІЯ
|_:_
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|19:00
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|ШОТЛАНДІЯ
|19:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|ГРУЗІЯ
|21:45
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|Понеділок, 7 червня
|19:00
|УКРАЇНА
|_:_
|КІПР
|21:45
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|ЛАТВІЯ
|Вівторок, 8 червня
|19:00
|ПОЛЬЩА
|_:_
|ІСЛАНДІЯ
|21:00
|УГОРЩИНА
|_:_
|ІРЛАНДІЯ
|21:15
|ЧЕХІЯ
|_:_
|АЛБАНІЯ
|21:45
|ІСПАНІЯ
|_:_
|ЛИТВА
|22:10
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|БОЛГАРІЯ
|Середа, 9 червня
|21:45
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|ІЗРАЇЛЬ