Товариські матчі перед Євро-2020: календар і результати поєдинків учасників турніру

Як команди готуються до важливого старту.

Команди-учасниці вже визначилися із заявками на Чемпіонат Європи-2020. Але до старту турніру залишилося ще кілька днів, тому збірні щосили використовують цей час, щоб підготуватися до нього через товариські матчі.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року .

. Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ПЕРЕД ЄВРО-2020 Вівторок, 1 червня 19:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 1:1 СЛОВЕНІЯ 19:00 СЛОВАЧЧИНА 1:1 БОЛГАРІЯ 19:00 ХОРВАТІЯ 1:1 ВІРМЕНІЯ 21:45 ПОЛЬЩА 1:1 РОСІЯ Середа, 2 червня 21:45 НІДЕРЛАНДИ 2:2 ШОТЛАНДІЯ 22:00 АНГЛІЯ 1:0 АВСТРІЯ 22:00 НІМЕЧЧИНА 1:1 ДАНІЯ 22:05 ФРАНЦІЯ 3:0 УЕЛЬС Четвер, 3 червня 19:00 ШВЕЙЦАРІЯ 7:0 ЛІХТЕНШТЕЙН 20:00 ТУРЕЧЧИНА 2:0 МОЛДОВА 21:00 УКРАЇНА 1:0 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 21:45 БЕЛЬГІЯ 1:1 ГРЕЦІЯ П'ятниця, 4 червня 18:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 4:0 КАЗАХСТАН 19:00 ФІНЛЯНДІЯ 0:1 ЕСТОНІЯ 20:30 ІСПАНІЯ 0:0 ПОРТУГАЛІЯ 21:00 УГОРЩИНА 1:0 КІПР 21:45 ІТАЛІЯ 4:0 ЧЕХІЯ Субота, 5 червня 18:00 РОСІЯ _:_ БОЛГАРІЯ 19:00 УЕЛЬС _:_ АЛБАНІЯ 21:45 ШВЕЦІЯ _:_ ВІРМЕНІЯ Неділя, 6 червня 18:30 АВСТРІЯ _:_ СЛОВАЧЧИНА 19:00 АНГЛІЯ _:_ РУМУНІЯ 19:00 ДАНІЯ _:_ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА 19:00 ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ШОТЛАНДІЯ 19:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ ГРУЗІЯ 21:45 БЕЛЬГІЯ _:_ ХОРВАТІЯ Понеділок, 7 червня 19:00 УКРАЇНА _:_ КІПР 21:45 НІМЕЧЧИНА _:_ ЛАТВІЯ Вівторок, 8 червня 19:00 ПОЛЬЩА _:_ ІСЛАНДІЯ 21:00 УГОРЩИНА _:_ ІРЛАНДІЯ 21:15 ЧЕХІЯ _:_ АЛБАНІЯ 21:45 ІСПАНІЯ _:_ ЛИТВА 22:10 ФРАНЦІЯ _:_ БОЛГАРІЯ Середа, 9 червня 21:45 ПОРТУГАЛІЯ _:_ ІЗРАЇЛЬ

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