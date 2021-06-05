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Товариські матчі перед Євро-2020: календар і результати поєдинків учасників турніру

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Товариські матчі перед Євро-2020: календар і результати поєдинків учасників турніру

Associated Press

Як команди готуються до важливого старту.

Команди-учасниці вже визначилися із заявками на Чемпіонат Європи-2020. Але до старту турніру залишилося ще кілька днів, тому збірні щосили використовують цей час, щоб підготуватися до нього через товариські матчі.

  • Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
  • Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
  • Через неготовність пустити на трибуни уболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ПЕРЕД ЄВРО-2020
Вівторок, 1 червня
19:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 1:1 СЛОВЕНІЯ
19:00 СЛОВАЧЧИНА 1:1 БОЛГАРІЯ
19:00 ХОРВАТІЯ 1:1 ВІРМЕНІЯ
21:45 ПОЛЬЩА 1:1 РОСІЯ
Середа, 2 червня
21:45 НІДЕРЛАНДИ 2:2 ШОТЛАНДІЯ
22:00 АНГЛІЯ 1:0 АВСТРІЯ
22:00 НІМЕЧЧИНА 1:1 ДАНІЯ
22:05 ФРАНЦІЯ 3:0 УЕЛЬС
Четвер, 3 червня
19:00 ШВЕЙЦАРІЯ 7:0 ЛІХТЕНШТЕЙН
20:00 ТУРЕЧЧИНА 2:0 МОЛДОВА
21:00 УКРАЇНА 1:0 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
21:45 БЕЛЬГІЯ 1:1 ГРЕЦІЯ
П'ятниця, 4 червня
18:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ 4:0 КАЗАХСТАН
19:00 ФІНЛЯНДІЯ 0:1 ЕСТОНІЯ
20:30 ІСПАНІЯ 0:0 ПОРТУГАЛІЯ
21:00 УГОРЩИНА 1:0 КІПР
21:45 ІТАЛІЯ 4:0 ЧЕХІЯ
Субота, 5 червня
18:00 РОСІЯ _:_ БОЛГАРІЯ
19:00 УЕЛЬС _:_ АЛБАНІЯ
21:45 ШВЕЦІЯ _:_ ВІРМЕНІЯ
Неділя, 6 червня
18:30 АВСТРІЯ _:_ СЛОВАЧЧИНА
19:00 АНГЛІЯ _:_ РУМУНІЯ
19:00 ДАНІЯ _:_ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
19:00 ЛЮКСЕМБУРГ _:_ ШОТЛАНДІЯ
19:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ ГРУЗІЯ
21:45 БЕЛЬГІЯ _:_ ХОРВАТІЯ
Понеділок, 7 червня
19:00 УКРАЇНА _:_ КІПР
21:45 НІМЕЧЧИНА _:_ ЛАТВІЯ
Вівторок, 8 червня
19:00 ПОЛЬЩА _:_ ІСЛАНДІЯ
21:00 УГОРЩИНА _:_ ІРЛАНДІЯ
21:15 ЧЕХІЯ _:_ АЛБАНІЯ
21:45 ІСПАНІЯ _:_ ЛИТВА
22:10 ФРАНЦІЯ _:_ БОЛГАРІЯ
Середа, 9 червня
21:45 ПОРТУГАЛІЯ _:_ ІЗРАЇЛЬ