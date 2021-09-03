Трагедія на рингу: юна боксерка померла після тяжкого нокауту (відео)

Мексиканка Жанетт Сапата п'ять днів перебувала в комі, але програла боротьбу за життя.

18-річна мексиканська боксерка Жанетт Сапата померла внаслідок травм, отриманих 28 серпня під час бою в канадському Монреалі. Сумною звісткою поділилася BBC.

Юна мексиканка була відправлена в нокаут у четвертому раунді. Її суперниця, Марі-П'єр Уль, затиснула Жанетт у кутку рингу та неодноразово влучала в неї потужними ударами. Рефері вирішив зупинити бій. Сапата продовжувала стояти на ногах, але за декілька секунд звалилася на канвас і знепритомніла.

Лікарі одразу надали Сапаті першу медичну допомогу. Дівчину доправили до лікарні. У важкому стані Жанетт довелося ввести в медикаментозну кому. П'ять днів вона відчайдушно боролася за життя, але в підсумку 2 вересня померла.

Розслідуванням смерті дівчини зайнялися правоохоронці. Організатори бою заявили, що перед фатальним поєдинком Сапата успішно пройшла медичне обстеження.

Для Жанет це був шостий поєдинок на професійному рингу. Мексиканка дебютувала у 15-річному віці. Всього на її рахунку дві перемоги і чотири поразки.

Раніше ТСН Проспорт писав, що пакистанський боксер помер після страшного падіння на ринзі.

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