Трагедія на стадіоні: у фаната англійського клубу перед матчем зупинилося серце

Трагедія на стадіоні: у фаната англійського клубу перед матчем зупинилося серце

Лікарі не змогли врятувати життя уболівальника.

Трагічний інцидент трапився незодовго до початку матчу 29-го туру Чемпіоншипу (другої англійської ліги - прим.) між "Фулгемом" і "Блекпулом". Фанат господарів помер після серцевого нападу на стадіоні.

Через зупинку серця у вболівальника поєдинок було відкладено на 40 хвилин. Чоловіку було надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні, однак за кілька годин медики констатували його смерть.

Обидва клуби висловили співчуття рідним та близьким померлого вболівальника.

"З величезним сумом ми повідомляємо фанатам про смерть уболівальника Пола Періша. Він переніс зупинку серця і отримав медичну допомогу на трибуні під час матчу, перш ніж його доправили до лікарні. Наші співчуття рідним та близьким Пола", - йдеться у повідомленні на сайті "Фулгема".

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2022

Поєдинок на стадіоні "Крейвен Котедж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1. Після 28-ти турів "Фулгем" очолює турнірну таблицю Чемпіоншипа, "Блекпул" - 14-й.

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