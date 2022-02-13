Трагедія в Бразилії: фаната "Палмейраса" вбили після фіналу Клубного чемпіонату світу

Жахливий інцидент трапився біля стадіону в Сан-Паулу.
Після фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу-2022 між лондонським "Челсі" та бразильським "Палмейрасом" сталася трагедія. Уболівальника "зелено-білих" застрелили поряд із клубним стадіоном в Сан-Паулу.
Про це повідомляє Associated Press.
Аби фанати могли підтримати свою команду, яка змагалася за звання найкращої на планеті на турнірі в ОАЕ, у Бразилії організували фан-зону. Саме там після завершення поєдинку і відбулася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Убитому уболівальнику було близько 35-ти років.
Поліція Сан-Паулу повідомила, що підозрюваного в стрільбі вже заарештовано. Ще 15 уболівальників отримали поранення у зіткненнях із поліцією або в бійках між собою.
Переможцем Клубного чемпіонату світу-2022 став "Челсі", у фіналі лондонці в овертаймі дотиснули "Палмейрас" - 2:1.
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