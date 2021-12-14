Трагедія в Ємені: 5 людей загинули під час святкування перемоги над збірною Саудівської Аравії

Трагедія в Ємені: 5 людей загинули під час святкування перемоги над збірною Саудівської Аравії

Окремі фанати відкривали вогонь у повітря з АК-47 і запускали фейєрверки.

У понеділок, 13 грудня, принаймні п'ятеро людей загинули і більше сотні дістали поранення в Ємені під час святкування перемоги збірної країни U-16 у Кубку Західної Азії з футболу.

Про це повідомляє повідомляє middleeast.in-24 з посиланням на дані тамтешнього МОЗ.

Зазначається, що тисячі людей відкрили вогонь у повітря з автоматів AK-47, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди над Саудівською Аравією у вирішальному матчі.

Святкування проходили у столиці Ємену Сані, а також у центрі та на півночі країни. В результаті, окрім п'яти загиблих, ще 124 людини отримали поранення.

Зауважимо, між Єменом і Саудівською Аравією наразі триває збройний конфлікт. Саме через це святкування було настільки гучним.

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