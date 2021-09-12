Трагедії вдалося уникнути: на Гран-прі Італії "Формули-1" лідер сезону ледь не розчавив чемпіона (відео)

Обидва гонщика завершили етап достроково.
На Гран-прі Італії "Формули-1" сталася аварія за участю лідерів поточного сезону Макса Ферстаппена ( "Ред Булл") і Льюїса Гемілтона ( "Мерседес").
На одному з поворотів болід нідерландця наїхав на узбіччя, а потім на заднє колесо авто суперника. Після цього машина Ферстаппена підлетіла вгору і впала на "Мерседес" його конкурента.
На щастя, Гемілтон не постраждав - болід суперника не дістав його голови. Обидва гонщика були змушені завершити Гран-прі Італії достроково.
This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. Thank god for the halo, Hamilton 's head coulda been taken off pic.twitter.com/YJEJACRNTl— Joe (@JoeRiveraSN) September 12, 2021
- Ферстаппен - лідер загального заліку поточного сезону у "Формулі-1". Він набрав 226,5 очка.
- Гемілтон - чинний чемпіон. Льюїс йде другим у загальному заліку, маючи в активі 221,5 бала.
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